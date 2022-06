Em vídeo, Anitta assume romance com Murda Beatz no Dia dos Namorados

Anitta assumiu o namoro com o produtor canadense Murda Beatz neste 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil.

No vídeo publicado nos Stories, a cantora fala português com o canadense, que parece entender pouca coisa, mas retribuiu falando uma ou outra palavra em português: "Bom dia. Bom dia! (ele responde). É dia dos namorados hoje. Dia dos namorados no Brasil".

Pra não dizer que não te assumo... agora o namoro é oficial e público, Brasil! Kkkkkk Neste domingo (12), Anitta já amanheceu postando esses vídeos com seu mozão – o produtor Murda Beatz –, explicando pra ele... https://t.co/ofsOE3rJ3r ( : Roberto Filho; BrazilNews/ @anitta) pic.twitter.com/wgfCC99wSh — Hugo Gloss (@HugoGloss) June 12, 2022

Em seguida, ela fala em inglês: "Você tá usando um app? Com quem você tá falando? Siri?". Em seguida, é possível ouvir a voz de Siri, inteligência artificial do iPhone, perguntando: 'Há algo mais em que possa lhe ajudar?". Depois, Anitta brinca: "Cadê meu presente?". O namorado não entende o que ela está falando.

a anitta e o murda juntos, se ela tá feliz com ele é isso que importa pic.twitter.com/OZMiiWmbwq — robert (@blindingsboy) June 9, 2022

As especulações sobre o casal começaram após o produtor aparecer ao lado de Anitta em vídeos da festa junina que ela deu em sua mansão no Rio de Janeiro nesta semana. Agora, a cantora assumiu de vez o romance com o gringo, que faz parte do próximo lançamento de Anitta.

Em entrevista recente à imprensa latina, a cantora já havia comentado que está namorando mas não havia revelado com quem. Na ocasião, ela contou que embora goste de relacionamentos abertos, ela topou o pedido do rapaz de manter o namoro monogâmica.