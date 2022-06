Anitta curte festa em sua mansão no Rio com novo namorado; vídeos

Apesar de ter contado recentemente que está namorando, Anitta havia mantido em segredo a identidade do escolhido, apenas afirmando que ele não falava português nem espanhol. Mas nesta quinta-feira (9), foi revelado que se trata do canadense Murda Beatz.

Anitta com Murda Beatz em sua festa junina no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/7xcwp4lX6Z — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) June 9, 2022

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, os dois não fazem questão de esconder o relacionamento.

Depois de receber a notícia de que o pai está recuperado de um câncer no pulmão, Anitta deu uma festa com amigos em sua casa no Rio de Janeiro e Murda Beatz estava presente.



Eles se divertiram com as brincadeiras da festa junina, jogaram um jogo juntos e o canadense filmou Anitta filmando no touro mecânico.

Em entrevista recente, Anitta contou que o namorado pediu para que os dois fossem exclusivos e não quis relacionamento aberto.