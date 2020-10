Em live, Marília Mendonça faz história ao se desculpar por transfobia

Marília Mendonça usou um momento de grande audiência da sua live que aconteceu no sábado (17), para se desculpar de um comentário transfóbico que realizou na sua live passada.

A cantora convidou a modelo transexual Alice Felis, que foi espancada e deixada para morrer no Rio de Janeiro, para explicar mais sobre o tema, dando espaço à fala dela.

"Queria aproveitar esse momentinho da live, desse pico de audiência, para me desculpar por uma brincadeira que foi feita na última live. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu não vim aqui para me justificar sobre nada porque não tenho razão nenhum. Presto muito atenção nos meus erros e tenho tentado aprender cada vez mais e me consertar. E deixar quem passa por isso todos os dias, que é a trans Alice. Estou passando para me desculpar", disse Marilia.