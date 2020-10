Kylie Jenner surge com Travis Scott e levanta rumores de reconciliação

Será que Kylie Jenner reatou com Travis Scott? Pelo jeito é o que parece. A empresária publicou no Instagram uma foto ao lado do pai da sua filha Stormi, de 2 anos, um ano após a separação do casal.



Na legenda, Kylie elogiou a nova coleção da grife Givenchy, usada pelos dois nas fotos.



Nas redes sociais, o nome de Kylie já está nos trending topics do Twitter, com internautas opinando sobre a volta dos dois, a maioria comemorando a possível reconciliação.