Bruna Marquezine é filmada pilotando quadriciclo de biquininho no Ceará

Bruna Marquezine está curtindo o Nordeste com amigos após passar meses em sua mansão no Rio de Janeiro. A atriz foi filmada pilotando um quadriciclo no Ceará.



A cena foi compartilhada por vários perfis nas redes sociais, e gerou comentários de internautas, que se dividiram entre elogiar a atriz e criticá-la por estar sem máscara durante a pandemia da Covid-19.

Aí Bruna Marquezine, sou uma cadela sua! Au au pic.twitter.com/qbni605nwe — bruna (@putzbruu) October 17, 2020