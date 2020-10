Robinho revela reação da esposa ao descobrir sobre estupro coletivo

Após ter o contrato suspenso pelo Santos, Robinho resolveu vir a público para sobre o estupro coletivo de uma mulher albanesa na Itália. Ele aproveitou para falar da à esposa:

"Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Este é o meu arrependimento”, destacou em entrevista ao site Uol. No dia do crime, Robinho estava com a esposa na boate, mas ela foi embora mais cedo. A albanesa já o conhecia e estava no local a convite de um amigo dele. Na ocasião, eles combinaram de só se falarem depois que a mulher do atleta fosse embora, só então a vítima e duas amigas se juntaram a Robinho e os amigos dele que também participaram do estupro coletivo.

Robinho diz que revelou a traição para a esposa e que foi perdoado por ela: "Cheguei chorando e abri a verdade. Posso falar o que for aqui, mas o mais importante é o que sou dentro de casa. Contei para ela (esposa) o que aconteceu, ela chorou e disse que estamos juntos. Falou que a verdade sempre vence e que provaria minha inocência”, afirma.

O jogador se defendeu e disse que tudo o que ocorreu foi com o consentimento dela.

Ele também afirma que os áudios das escutas foram tirados de contexto e defende que não chegou a ter relações sexuais com a vítima, embora admita ter colocado o órgão sexual na boca dela. Entre os pontos da entrevista que mais causaram revolta foi o fato de Robinho não reconhecer que sexo oral também é sexo, e de ter atribuído a repercussão do caso ao movimento feminista.