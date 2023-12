Em cruzeiro de Neymar, Pipokinha fica com 8 e quer completar 10: 'fazer amor’; video

Mc Pipoquinha revela que pegou 8 homens no Cruzeiro do Neymar, mas que pensou em pegar mais 2 pra completar 10:



“Queria fazer um amor agora pela manhã e um mais à noite”. pic.twitter.com/csf8UZER6W — POPTime (@siteptbr) December 29, 2023

MC Pipokinha deixou sua marca no Ney em Alto Mar e disse que ficou com oito homens no cruzeiro e queria ficar com mais dois para completar 10.

A funkeira gravou um vídeo de biquíni na varanda de sua cabine, com o mar ao fundo, convidando os interessados que sejam bonitos, famosos e ricos. Ela disse que gostaria de fazer sexo pela manhã com um, e, à noite, com mais outro.

"Peguei só 8 boy, queria pegar mais 2 pra completar 10. Já queria fazer um amor agora pela manhã, e um à noite. Interessados, lindos, ricos e famosos, com um pau bem grande, chama no direct. Vou te falar qual é o número da minha cabine.", disparou.