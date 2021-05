Dudu Nobre sobre separação de Adriana Bombom: 'traumática'

O sambista ainda mostrou como se refere às filhas dos dois: “Quando ela tem que falar com as minhas filhas, ela fala.”.

"Com a Adriana a relação não existe", “A Adriana tem a vida dela com um cara muito bacana que é o Adrien, quando a gente encontra é: 'Oi, tudo bem?'. E vida que segue”, disse.

"Algumas pessoas entenderam, outras não. Tem gente que até hoje não fala direito comigo, alguns artistas", seguiu ele, que após conquistar a guarda das crianças, afirmou que iria pedir um acordo para Adriana dividir as despesas com ele.

A Record TV entrevistou Dudu Nobre no “Domingo Espetacular” e por lá o cantor falou sobre a separação de Adriana Bombom, que ao lado do novo marido tinha participação certa no Power Couple, reality show de casais da emissora, mas acabou cancelando por motivos de saúde.

