Dossiê com denúncias: os bastidores da demissão de Manoel Soares da Globo

Rumores sobre o desligamento de Manoel do programa ‘Encontro’ já haviam sido adiantados há algumas semanas , mas a saída do programa 'Papo de Segunda', do GNT, foi uma surpresa. Após muitas conversas entre o apresentador e a direção, a Globo achou melhor desligá-lo de vez.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Uol, a demissão ocorreu após a formulação de um dossiê pelo setor de Compilance da emissora que reuniu depoimentos de funcionários contra o apresentador. Os funcionários relataram comportamentos inadequados de Manoel como atitudes arrogantes e assédio moral.

Após meses envolvido em escândalos de desavenças com Patrícia Poeta , e mais recentemente com João Vicente de Castro, Manoel Soares foi demitido da Globo nessa sexta-feira (30).

