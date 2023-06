Globo prepara saída de Manoel Soares sem despedida no Encontro; saiba mais

A TV Globo preparou uma estratégia para a saída de Manoel Soares do ‘Encontro’, sem que ele precise se despedir do público e de Patrícia Poeta, seu claro desafeto nas manhãs ao vivo do programa.

Segundo Fábia Oliveira, Poeta tira férias em julho e Manoel Soares fica no comando do programa até a volta dela, no dia 29/7. Quando a jornalista retornar, Manoel ‘ganha’ férias de 10 dias, momento em que a emissora pretende concretizar o afastamento do apresentador.

Depois das ‘férias’, Manoel não volta mais. Os dois, que deixam um clima desagradável para o telespectador ao não se darem bem no ao vivo, não chegarão a se despedir diante das telinhas.

Patrícia é frequentemente detonada por telespectadores, por destratar Manoel Soares no programa, ignorando o colega ou soltando falas ríspidas para ele.

Já segundo Fábia Oliveira, Manoel dá problema em bastidores de outros programas, inclusive o Papo de Segunda, do GNT, e teria chegado a questionar João Vicente de Castro pelo fato do ator não ter desmentido uma nota que saiu sobre um climão entre os dois. O ator não teria nem se dado ao trabalho de se justificar para o colega. Os dois não se bicam por lá e a situação já está dando o que falar, segundo Fábia.