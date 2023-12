Diogo Defante é processado por adolescente do meme 'Valeu, Natalina'

Meme - No vídeo que viralizou, o humorista entrevista dois garotos que estão vendendo balas pelas ruas do Rio de Janeiro. Defante pede que o menino mande uma "mensagem natalina".

A assessoria do humorista informou que "os advogados de ambas as partes estão cientes e o caso está sendo decidido judicialmente".

A família do jovem alega que Defante estaria usando o meme para "fins comerciais". A informação foi divulgada no blog de Ancelmos Gois, no jornal O Globo.

O adolescente que deu vida ao meme "Valeu, Ntalina" está processando Diogo Defante por uso de sua imagem. A família do menino está pedindo uma indenização e o fim da veiculação do vídeo.

