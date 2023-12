Filho revela quanto ganha para filmar Andressa Urach fazendo sexo

O rapaz de 18 anos lucra uma porcentagem do que a mãe ganha com a plataforma adulta Privacy, onde ela posta vídeos pornográficos. "Recebo 10% do que ela ganha, é dinheiro. São R$ 60 mil. Estou ganhando muito dinheiro, por que eu me arrependeria? Podem falar o que quiserem, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta", revelou ele ao Fofocalizando, do SBT.

