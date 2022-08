Di Ferrero quase morreu ao transar em lugar inusitado com Isabeli Fontana

Di Ferrero e Isabeli Fontana gostam de manter uma rotina sexual inusitada e o cantor afirmou que quase morreu ao transar em um lugar perigoso com a top model com quem é casado.

"Eu nunca tinha ido para Capri e fomos fazer uma trilha. Deu vontade e não tinha ninguém no lugar. O problema é que era um penhasco, muito alto, eu quase morri. A gente estava em cima de um muro, um rala e rola delícia e quase fui. Deu aquela tontura depois de gozar e ela me segurou.", disse ele ao Universal, do Uol.

. "Somos muito passionais, eu e ela juntos. Gostamos e já piramos de fazer amor em vários lugares malucos", conta.

. "Já moramos em um motel por três dias, porque não tínhamos para onde ir. Não dava para ir para a casa dela por causa dos filhos, e meu apartamento estava em reforma. A gente viveu uma vida muito doida", disse. "Juntos somos engraçados, gosto do jeito dela. Ela não pensa muito, e eu penso demais. Esse equilíbrio que é legal.", refletiu.

Ele também falou sobre ser casado com uma top model. "Achei que não me casaria com ela nunca. Para mim, beleza tem a ver principalmente com a segurança. A Isabeli tem uma coisa clássica, mas o que gosto nela é a segurança", afirmou.

O romance, no entanto, demorou para decolar. Eles se conheceram em um programa televisivo e Isabeli marcou um jantar para eles se conhecerem. "Cheguei duas horas atrasado e não sabia onde enfiar a cara. Ela me achou muito moleque, ficou um clima horrível. Mas teve uma hora que a gente falou alguma coisa e eu encostei nela, deu um choque. Aí a gente começou a se olhar diferente, trocamos telefone e começamos a sair.".