Desemprego tem menor taxa desde 2014, Milei rejeita entrada da Argentina nos Brics e outras notícias do dia

Homem é preso no Recife suspeito de agredir mulher por achar que ela seria trans. OUTRO LADO: defesa do suspeito diz que não vai se pronunciar neste momento; em depoimento ele negou o crime, diz a polícia.

Milei rejeita entrada da Argentina no Brics em carta a Lula e líderes do bloco. Promessa de campanha do ultraliberal, decisão já era esperada; país havia sido convidado em agosto.

Desemprego tem menor taxa até novembro desde 2014 com criação de vagas formais e informais. Desocupação recua a 7,5% no trimestre, e Brasil soma 100,5 milhões de trabalhadores ocupados, diz IBGE.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desemprego tem menor taxa desde 2014, União vai perder R$ 204 mi com IR, Milei rejeita entrada da Argentina nos Brics e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (30).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.