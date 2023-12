Denilson esclarece que não há mais pendência com Belo

Denilson afirmou que não existe mais pendências financeiras entre ele e Belo. O comentarista se pronunciou após notícia de que o cantor ainda estava devendo o advogado dele.

"Esta semana saiu que o Belo me devia uma parcela de alguma coisa relacionada ao nosso acordo. Vi em vários sites, mas deu ruim, papai. Está tudo certo entre mim e o cantor. O Belo não me deve nada. Existia pendência de uma parcela, mas essa pendência já foi resolvida. Está tudo certo e vida que segue", explicou Denilson nesta sexta (1).

Para quem não lembra o ex-jogador e Belo travavam uma briga na Justiça há mais de 20 anos de uma dívida milionária. Em agosto deste ano, Denilson anunciou que a disputa judicial havia chegado ao fim. Ele disse também ter aberto mão de alguns valores, mas não revelou quanto seria.

"Para muitos, uma piada. Para muitos, um meme, mas quem estava ali no dia a dia sabia que era algo algo que me incomodava e que era desgastante não só para mim, mas imagino que por parte do Belo também. É desejar sucesso para o Belo, que ele continue brilhando e levando a sua boa música para as pessoas. Imagino que os fãs do Belo também devem estar felizes com essa notícia, assim como as pessoas que admiram meu trabalho também", declarou Denilson na época.