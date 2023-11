Após pagar dívida milionária a Denilson, Belo ainda deve a advogado de comentarista

Agora, a briga é com o advogado do comentarista, que entrou na Justiça pedindo que o processo não seja encerrado até que o jogador pague a sua parte.

O cantor ainda precisa pagar R$ 500 mil ao defensor de Denilson. A dívida com o ex-jogador iniciada nos anos 2000 por conta de direitos do grupo Soweto, comprado por Denilson, já estava atingindo o valor de R$ 7 milhões, mas essa parte já foi paga.

Três meses após anunciar quitação da dívida milionária com Denilson, Belo ainda deve ao advogado do comentarista, informou o colunista Ricardo Feltrin, do Uol.

