Deborah Secco desabafa sobre alopécia, doença que faz o cabelo cair: 'cheguei a tatuar o couro cabeludo'

Deborah faz tratamento capilar com acompanhamento de uma médica dermatologista. “Eu tinha falhas, eu tinha pouco cabelo, você conseguia enxergar meu couro cabeludo muito facilmente. [Após o tratamento] ele encheu muito, a qualidade do fio é outra. Eu acho que é transformador”, .

Com isso, ela chegou a fazer micropigmentação no couro cabeludo para tentar corrigir as falhas: “Eu já tingi muito o couro cabeludo, cheguei a tatuar o couro cabeludo, fiz micropigmentação, eu tinha realmente uma questão pela demanda profissional, do meu cabelo de fato não aguentar todas as transformações que eu preciso fazer profissionalmente”.

Em conversa com o Gshow, a atriz detalhou: “Eu tenho alopecia androgenética, eu tenho pouco cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebê. Isso sempre foi uma questão para mim. Com a minha profissão eu tive que pintar cabelo, colocar megahair… E isso danifica muito o cabelo”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.