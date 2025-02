Débora Nascimento e Allan Souza Lima assumem namoro com cafuné nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Débora Nascimento e Allan Souza Lima decidiram assumir para o mundo que estão mesmo juntos. A atriz publicou nos Stories do Instagram um vídeo em que aparece fazendo cafuné no amado; ele repostou a publicação, em que aparece de costas, mas com as tatuagens visíveis.

Há alguns dias, Débora já havia dado sinais de que o relacionamento se tornaria público em breve. Na semana passada, ela publicou uma série de imagens em preto e branco em que aparece fazendo oferendas para Iemanjá em um barco e marcou Allan como sendo o autor das imagens.

Agora, além do vídeo do cafuné, os dois republicaram imagens publicadas por amigos em que aparecem juntos. Um dos conteúdos foi postado pelo ator Sacha Bali, vencedor da edição mais recente de A Fazenda, na Record.

Débora e Allan já haviam sido vistos juntos no final do ano passado, quando escolheram as praias do litoral baiano para passar o Réveillon. A atriz foi casada com José Loreto, com quem teve a filha Bella, que atualmente tem 6 anos.

Já Allan anunciou o fim do namoro com Rafa Kalimann em novembro do ano passado. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano e, em maio de 2024, revelaram que a influenciadora perdeu um bebê que esperava do ator.