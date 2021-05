De luto por Paulo Gustavo, Fernanda Paes Leme cancela participação no BBB21

Hj eu faria uma participação no tapete vermelho do bbb. Cancelei pq não estou no clima, não tenho condições de rir e celebrar algo. Que seja uma festa bonita, mas não poderei participar. Saúde pra todos

"Hoje eu faria uma participação no tapete vermelho do BBB. Cancelei porque não estou no clima, não tenho condições de rir e celebrar algo. Que seja uma festa bonita, mas não poderei participar. Saúde pra todos", escreveu a atriz.

