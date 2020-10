Datena passa por cirurgia de urgência: 'já luto contra todo tipo de doença'

Datena precisou passar por uma cirurgia após sentir algumas dores no peito. O jornalista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, neste domingo (25).



"Meus queridos e queridas de todo o Brasil, saí há pouco do centro cirúrgico após dar entrada no Hospital Sírio-Libanês com algumas dores no peito. Estou em plena recuperação e, em breve, espero estar com vocês novamente. Meu respeito, meu carinho e meu agradecimento! Até já!", escreveu no Twitter seguido de um vídeo.

"Já luto contra todo tipo de doença há muito tempo e graças a Deus, em nome de Deus e dos homens influenciados por ele, tenho vencido estas batalhas", relatou na filmagem.