Criador do 'bigodin finin, cabelin na régua’, Kallebe morre aos 12 anos

O corpo de Kallebe Souza, 12, criador do bordão 'bigodin finin, cabelin na régua' foi encontrado nesta sexta-feira (23), de acordo com o G1. Ele e um amigo estavam desaparecidos após mergulharem no rio Uraraí, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (22).



Ainda segundo a publicação, os corpos foram encontrados próximo ao local onde os adolescentes foram vistos pela última vez. A causa da morte não foi revelada, mas acredita-se que eles tenham se afogado.

Kallebe viralizou nas redes sociais em 2018 com o bordão "bidogin finin, cabelin na régua" e com meme "gostosin no azeite". Ele chegou a participar de um clipe do MC Bin Laden.