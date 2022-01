Cotado para o BBB 22, Lucas Lucco cancela show ao testar positivo para covid

Lucas Lucco cancelou o show que faria neste sábado (8) na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, ao publicar um comunicado afirmando que está com “sintomas gripais”. Lucas Lucco testou positivo para COVID-19. Disse que já está isolado pic.twitter.com/3Qol8wa5TK — Pimentbr BBB22 (@pimentbr) January 8, 2022 Após o comunicado feito pela equipe, o cantor revelou que testou positivo para o novo coronavírus. "Eu fiquei de vir aqui avisar, devido ao cancelamento do show no final de semana... Eu realmente tô com Covid, deu positivo", afirmou. "E agora é cuidar, né? Eu tô aqui em casa, mantendo todo o distanciamento da Lorena [Carvalho] e do Luca, obviamente. Usando máscara quando a gente tem que passar um pouquinho mais perto", disse. "Eu achei que não ia pegar esse negócio não... Mas tomei as duas doses da vacina, tudo certo, graças a Deus. Vamo tomar cuidado, viu gente. O negócio tá por aí", finalizou Lucco, aparentando estar bem. O cantor é um dos nomes mais cotados para participar do grupo Camarote no Big Brother Brasil 2022, que estreia no dia 17 deste mês. Após a declaração de que está com covid, muitos internautas acreditam que a sua participação possa até ter sido cancelada no programa. “Então não vai mais pro bbb”, comentou uma seguidora.

