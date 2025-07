Corpo da cantora Sol é velado após amigos ajudarem com vaquinha

Sol foi encontrada morta no sábado (12) na casa onde morava sozinha, no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Ela teria sofrido um mal súbito e foi achada sem vida por um casal de amigos que levou sopa para o almoço.

O corpo da cantora Sol foi velado nesta segunda-feira (14) no Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. Amigos da artista organizaram uma vaquinha online para ajudar a custear as despesas do funeral após sua morte repentina.

