Coro de 'Fora Bolsonaro' interrompe show de Gusttavo Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima foi pego de surpresa durante um show na noite de ontem, no Rio de Janeiro. Um coro da plateia gritando "Fora Bolsonaro" acabou roubando a cena entre uma música e outra. Enquanto o cantor fazia um "brinde aos cachaceiros da Barra da Tijuca", o público começou a manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele, então, pediu para a música continuar a tocar. Gusttavo Lima demonstra apoio a Bolsonaro, desde antes de sua eleição em 2018. O sertanejo fez publicações a favor do presidente e já foi até defendido pelo próprio Bolsonaro após receber críticas durante uma live na pandemia.

