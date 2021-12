Morre Jean-Marc Vallée, de 'Clube de Compras Dallas' e 'Big Little Lies'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor canadense Jean-Marc Vallée, conhecido pelo trabalho no longa-metragem "Clube de Compras Dallas", morreu no domingo (26), aos 58 anos. Nascido em Quebec, o diretor e produtor foi indicado ao Oscar por "Clube de Compras Dallas" em 2013, filme que, apesar de não ter lhe dado a congratulação principal, rendeu os prêmios de ator para Matthew McConaughey e de ator coadjuvante para Jared Leto. Nos últimos anos, Vallée foi aclamado por seu trabalho nas séries da HBO "Big Little Lies" --pela qual recebeu um Emmy--, e "Sharp Objects", com Amy Adams e baseada no romance também de sucesso de Gillian Flynn. A imprensa dos Estados Unidos informou que Vallée morreu em sua cabana perto da cidade de Quebec, no Canadá. A causa de sua morte súbita não foi divulgada pelas autoridades. A HBO afirmou que está "em choque com a notícia de sua morte repentina". "Jean-Marc Vallée foi um cineasta brilhante e muito dedicado", afirma o comunicado da empresa enviado à revista americana The Hollywood Reporter. "Jean-Marc defendia a criatividade, a autenticidade e fazer as coisas de maneira diferente", afirmou o sócio de produção de Vallée, Nathan Ross, em nota. "Todos que trabalharam com ele não podiam deixar de ver seu talento e sua visão que possuía." Além dele, as atrizes Reese Witherspoon e Shailene Woodley, que colaboraram com o diretor em "Big Little Lies", postaram homenagens nas redes sociais. A primeira publicou uma foto dos dois com a legenda "Meu coração está partido. Meu amigo. Eu te amo". A segunda disse acreditar que ele tornaria também essa experiência "uma grande aventura, como as dos livros". Jean-Marc Vallée dirigiu outros filmes elogiados pela crítica, incluindo "C.R.A.Z.Y. - Loucos de Amor" (2005), "A Jovem Rainha Vitória" (2009, vencedor do Oscar de figurino) e "Livre" (2014), pelo qual Witherspoon foi indicada ao Oscar.

