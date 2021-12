Vídeo: Show de Gusttavo Lima é interrompido por gritos de 'Fora Bolsonaro'

O show de Gusttavo Lima foi interrompido por gritos de 'Fora Bolsonaro' na noite deste domingo (26), no Rio de Janeiro. Fãs gritam “Fora Bolsonaro” durante show de Gusttavo Lima pic.twitter.com/Xv8eNRDBOI — Fofoquei (@fofoqueioficial) December 27, 2021 Os fãs entoaram um coro contra o presidente Jair Bolsonaro enquanto o sertanejo fazia um "brinde aos cachaceiros da Barra da Tijuca". Em seguida, Gusttavo Lima pediu para a música continuar a tocar. Gusttavo Lima demonstra nas redes sociais apoio a Bolsonaro, desde antes de sua eleição em 2018.

