Natalia Pasternak elogia 'Não olhe para cima' e afirma que o filme é perfeito para o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A microbiologista Natalia Pasternak citou Leonardo DiCaprio e o diretor Adam McKay para elogiar o filme "Não Olhe para Cima" - que está dando o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Em publicação no Twitter, ela disse que a produção se encaixa no momento atual do Brasil e ainda lembrou uma participação feita no "Jornal da Cultura" no ano passado, quando se exaltou ao falar sobre a pandemia e o uso de máscaras. O filme, lançado na Netflix na véspera do Natal, conta a história de dois astrônomos que descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra, mas que são descreditados quando tentam alertar a população sobre o perigo. Os personagens que se recusam a levar a ameaça a sério foram vistos como referências aos negacionistas que ignoram dados científicos sobre temas como a emergência climática e a pandemia de covid-19. O próprio elenco — composto por nomes de peso como Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet e mais — já confirmou: o filme é sobre quem ignora a ciência diante de catástrofes. Natalia Pasternak, por sua vez, se tornou referência em comunicação relacionada à ciência durante a pandemia no Brasil.

