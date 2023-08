Como Larissa Manoela, Bruna Marquezine também brigou com a mãe empresária: 'a gente se ofendia'

“Ela só conseguia enxergar a segurança. As decisões eram sempre baseadas na segurança financeira. Então era sempre: isso vai garantir que, com tantos anos, ela não precise mais trabalhar. Isso vai garantir que agora ela tenha condição de fazer isso ou isso que ela quer fazer. E poderia ser a minha escolha, também, focar só na segurança financeira. Mas não é”, acrescentou.

Quando Marquezine completou 18 anos as brigas se tornaram constantes, já que a atriz queria ter mais liberdade/controle sobre seu trabalho. "A gente brigava, a gente se ofendia, a gente se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar: eu não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro”, revelou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.