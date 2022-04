Com Scooby e sem Arthur, Baile Vogue reúne famosos no Rio

Com o tema "Brasilidade fantástica", o Baile Vogue reuniu famosos e subcelebridades na noite desta sexta-feira (29) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento que acontecia todos os anos durante a época do Carnaval ficou suspenso por dois anos durante a pandemia.

Entre famosos que já chegaram ao local estão Pedro Scooby e a mulher Cintia Dicker, Gabriel Medina, a campeã do BBB20 Thelma Assis, Deborah Secco, Matheus Mazzafera, e mais.

São esperados também Juliette, Jojo Toddynho, Jade Picon e outros participantes do BBB22. Todos foram convidados, no entanto, mais cedo fãs de Arthur Aguiar atacaram os perfis da Vogue após circular um boato de que ele foi vetado pelos organizadores.

O campeão do BBB22 não se pronunciou sobre o assunto e marcou presença no ExpoGrande, evento sertanejo no Mato Grosso do Sul.