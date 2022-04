Fãs de Arthur detonam Vogue após boato de boicote no baile da revista; entenda

A revista Vogue passou a receber uma enxurrada de ataques e emojis de vômito em seus perfis no Instagram, após um boato de que o campeão do BBB22, Arthur Aguiar, teria sido barrado no famoso Baile da Vogue.

Tudo começou após circular uma troca de mensagens entre duas pessoas, afirmando que o ator foi vetado por organizadores do evento, causando revolta na Padaria, nome dado à torcida do marido de Maíra Cardi.

No entanto, segundo Fábia Oliveira, do portal Em Off, não passa de boato e que Arthur foi sim convidado, assim como todos os ex-BBBs 2022, para o evento que acontece todos os anos no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na época de Carnaval.

Arthur, no entanto, ainda não desmentiu os boatos e nem revelou se vai ou não ao baile.

De acordo com Fábia Oliveira, alguns ex-BBBs não querem ver Arthur nem pintado de ouro após saberem de tudo o que rolou. Pedro Scooby é um deles.

O surfista foi amigo de Arthur no reality show, mas o perfil oficial do ator puxou a torcida para eliminá-lo no paredão e Maíra Cardi detonou o brother algumas vezes. Ele teria se recusado a receber um prêmio do Rede BBB para não posar ao lado de Arthur, já que o prêmio era para o "grupo Disney" formado pelos dois, DG e PA. A mulher de Scooby, Cintia, teria o intimado a cortar relações com o ator, já que até hoje não engoliu o fato da equipe dele ter puxado "fora Scooby" no paredão contra Eliezer e Douglas Silva.