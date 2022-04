Kaká celebra 40 anos com show de Thiaguinho, canta e se arrisca no pandeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite desta quinta-feira (28), Kaká celebrou seu aniversário de 40 anos em grande estilo e bem acompanhado. O ex-jogador realizou uma festa que contou com a presença de familiares, amigos e celebridades. Além disso, ele até mesmo cantou e se arriscou no pandeiro durante uma apresentação especial de Thiaguinho.

Em diversos registros publicados nos Stories do Instagram de convidados e de sua esposa, Carol Dias, o campeão do Mundo em 2002 e vencedor da Bola de Ouro em 2007 aparece se divertindo no palco. Kaká cantou sucessos de Thiaguinho e também do samba para depois assumir o pandeiro ao lado de Denílson e Michel Bastos.

"Que privilégio, um dia inesquecível desse com meu irmão tocando", disse Kaká em um vídeo publicado pelo cantor. Thiaguinho respondeu que era "uma honra" se apresentar no aniversário do ex-jogador e que ele também está chegando ao "quarentinha".

O craque do futsal Falcão, o narrador Galvão Bueno, o comentarista Caio Ribeiro e o influenciador Fred também marcaram presença na festa. Kaká ainda mostrou todo o seu molejo ao dançar a música 'Glamurosa' e fazer o trend do mundo 'Joga de Ladinho' ao lado do apresentador do 'Desimpedidos'.

A comemoração foi realizada uma semana após a data de nascimento do ex-jogador, dia 22 de abril. A festa também contou com show do Jota Quest e teve decoração inspirada no mundo no futebol e nas conquistas de Kaká na carreira.

Revelado pelo São Paulo, Kaká fez história pelo Milan e também defendeu o Real Madrid. Pelo clube italiano, ele venceu a Champions League (2006/07) e foi campeão do Mundial de Clubes (2007). Além disso, ele conquistou o pentacampeonato com a seleção brasileira em 2002. Em 2017, o ex-meia encerrou sua carreira no Orlando City, da MLS.