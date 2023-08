Com depressão, Sarah Poncio chegou a pesar 38kg e é diagnosticada com síndrome

Sarah Poncio retornou as redes sociais há alguns dias e compartilhou com os seguidores o que ela enfrentou no tempo que ficou afastada. A influencer revelou que teve depressão profunda chegando a pesar 38 kg, além de outros problemas de saúde como a síndrome Ásia.

"Tive depressão profunda, daquelas de ficar meses sem sair do quarto, sabe? Foi quando cheguei a pesar 38kg", respondeu Sarah ao ser questionada por um seguidor.

Em fevereiro, a irmã de Saulo Poncio, abriu mão das madeixas longas e surgiu com os fios curtinhos. Agora, seis meses depois, a jovem explicou o motivo do corte. "Com a depressão, meu cabelo caiu todo, tive alopecia e precisei cortar”, disse.

Além da depressão, ansiedade e TOC, Sarah foi diagnosticada com síndrome Ásia - uma condição de saúde que se caracteriza pelo surgimento de doenças autoimunes que podem ser desencadeadas por fatores externos como vacinas, marcapasso e até próteses de silicone.

“Não é uma doença muito comentada, eu mesma não conheço tanto ainda”, respondeu sem dar detalhes.