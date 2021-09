Com câncer, Rita Lee reaparece após diagnóstico e lança música nova

Rita e Roberto lançaram nessa quinta-feira (23) a música “Change” com letra em francês em parceria com Gui Boratto.

Rita Lee, 73, está reagindo bem ao tratamento contra o câncer primário no pulmão e reapareceu em uma foto ao lado do marido, Roberto de Carvalho.

