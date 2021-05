Marido de Rita Lee posta foto e se declara à cantora, que enfrenta o câncer

Rita Lee recebeu uma declaração do marido, o músico Roberto de Carvalho, nesta quinta-feira (27) via Instagram. Ele publicou uma foto antiga do casal e falou sobre o apoio à rainha do rock brasileiro, que recentemente foi diagnosticada com um câncer no pulmão:

”Neste tbt. Aproveito para dizer que amo profundamente minha mulher, e o que eu puder fazer para que ela fique boa, em ações e orações, farei, com muita determinação, foco, fé, carinho e dedicação, como sempre fiz. Obrigado a todos pelas inúmeras mensagens de apoio, solidariedade, e continuemos nesta corrente positiva porque os resultados positivos já existem e são substanciais.”, escreveu.

Rita e Roberto são casados desde 1996 e têm três filhos juntos.