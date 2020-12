Com câncer, marido de Ana Hickmann se alimenta apenas com sopa

O empresário Alexandre Corrêa, marido de Ana Hickmann, contou que perdeu 12 kg durante o tratamento contra o câncer no pescoço. Ana contou que o marido não consegue engolir e por isso tem se alimentado somente com sopa. Por conta disso, ele acabou perdendo peso. “Alimentação do Alê tem mudado um pouco, por conta de dificuldades para engolir que ele está tendo e de digestão”.

A apresentadora mostrou os preparos das marmitas que Alexandre leva de Itu para São Paulo, onde faz o tratamento em um hospital. “É bem nutritiva. [Tem] macarrão, músculo, cenoura, batata e alguns outros legumes. Aqui em casa cada dia começa de um jeito, mas sempre começa muito cedo. Ou eu acordo de madrugada para poder ir para Record e o Alê um pouquinho depois, porque ele vai todos os dias para o Hospital, ou a gente acorda juntos como hoje. Eu preparo o café da manhã dele, deixo tudo certinho, marmita, ele vai pra São Paulo, vai pro hospital e de lá ele segue pro escritório”, contou Hickmann.

A apresentadora ainda elogiou a garra do marido em vencer o câncer. “O Alê está conseguindo levar sua rotina apesar de todas as mudanças nessas últimas semanas, ele tem feito questão, e está fazendo bem para ele também. Alguns dias são mais fáceis, outros, nem tanto, mas o Alê está sendo um guerreiro, ele está segurando firme, e eu tenho certeza que a gente vai vencer juntos essa batalha”.