CNN tem 4 apresentadores afastados com Covid-19 na mesma semana

A semana só está começando e a CNN Brasil já teve 4 apresentadores afastados por Covid-19. A âncora do Jornal da CNN, Taís Lopes, é a quarta apresentadora a testar positivo para o novo coronavírus.

Na terça-feira (13), a CNN Brasil afastou Monalisa Perrone, Gabriela Prioli e Leandro Karnal por conta da Covid-19. Nesta quarta-feira (14), Taís compartilhou o resultado do teste que fez com os seguidores no Instagram.

A apresentadora contou que começou sentindo como se estivesse com rinite alérgica, ou gripe, por conta das mudanças meteorológicas. No entanto, logo passou a perder o olfato e o paladar, o que a fez correr para fazer o exame de Covid-19, que resultou positivo. "E agora é ficar isolada, longe da família, longe dos amigos", disse ela, que está com sintomas leves.