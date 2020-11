Chris Hemsworth surge em foto com corpo ultra musculoso sem camisa

Chris Hemsworth, o "Thor" dos filmes da Marvel, deixou seguidores impressionados com uma foto sem camisa publicada no Instagram.

O astro australiano aparentou estar mais musculoso que nunca enquanto levantava peso. "Dia do lixo hoje. Resolvi me mimar com esse donut extra grande, Deus, é pesado", escreveu na legenda.

Além da musculação, Chris, de 37 anos, é adepto da meditação. Recentemente, ele postou um vídeo meditando debaixo da piscina, enquanto tentava afastar o filho Sasha, de 6 anos. Além do garoto, ele e Elsa Pataky são pais de Tristan, de 6 (gêmeo de Sasha) e de India, de 8 anos.