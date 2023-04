Chorando, mãe de Bia Miranda lamenta atitudes da filha: 'estou vendo ela se acabando'

Jenny Miranda desabafou sobre as atitudes da filha Bia Miranda. A ex-Fazenda completou 19 anos essa semana e promoveu um festão, mas não convidou familiares.

"As pessoas vêm debochar: 'ai, sua ex-filha te convidou?'. Vocês não têm coração não? Vocês acham que eu sou de ferro? Que eu sou obrigada a ficar lendo esses comentários ridículos de pessoas mal amadas que vem no meu Instagram destilar veneno nas minhas fotos que não têm nada a ver com a Bia”, desabafou a filha adotiva de Gretchen chorando.

Jenny e Bia são brigadas e chegaram até trocar farpas nas redes sociais antes da jovem ser escalado para a A Fazenda. Outro desentendimento entre as duas foi causado pelo ex-jogador Adriano Imperador.

Magoada, Jenny disse que foi bloqueada das redes sociais de Bia e 'lavou as mãos'. "Vocês acham que é legal as pessoas ficarem me mandando aqui todas as coisas que ela faz de errado, as coisas que acontecem com ela? Namorado que trata mal... Vocês acham que é legal ficar fazendo tudo isso e não poder fazer nada”.

"Eu não vou ir atrás porque ela mesma falou em A Fazenda que se eu fosse atrás era por causa de dinheiro. Eu já fui uma vez, e ela me ignorou. Então eu lavei as mãos. Tá por conta de Deus, e ela que viva a vida dela, que seja feliz”.

"Não tem como esquecer, não tem como não sofrer. Vocês não sabem o que eu sofro, vocês não sabem que eu tenho crise de ansiedade por conta disso, vocês não sabem o tanto que eu já chorei a semana pelo aniversário dela, que eu queria tanto dar um abraço. Eu estou vendo só ela se acabando, cada dia mais magra, e eu não posso fazer nada”, finalizou.