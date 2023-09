Chico Moedas quebra o silêncio sobre Luísa Sonza e traição

Um fã-clube de Luísa Sonza divulgou nesta quinta-feira (21) prints que supostamente seriam de uma conversa de uma fã que testemunhou a traição do namorado da cantora, Chico Moedas, em um bar no Rio de Janeiro. Veja AQUI.

No novo perfil - já que o oficial foi derrubado - o rapaz publicou uma nota de esclarecimento. “Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil, do qual não tenho acesso, havia sido invadido” , iniciou.

