Fernanda Gentil é contratada pela CazéTV, de Casimiro, 11 dias após demissão da Globo

Assim como Cleber Machado, Fernanda Gentil deixou a Globo e ficou pouquíssimo tempo sem trabalho. A CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, contratou a apresentadora para participar das transmissões da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Nesta sexta-feira, a apresentadora anunciou a novidade, onze dias após o fim do seu contrato com a emissora na qual ficou por 15 anos.

"O futuro chegou! E a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 é na CazéTV! Estaremos juntos, prontos para fazer história mais uma vez.1 jogo por dia até a final. De Graça! Vem com a gente!", escreveu ela no Instagram, Casimiro compartilhou o post.

A CazéTV é um canal no YouTube retransmitindo na Twitch, especializado na trasmissão de eventos esportivos. Casimiro Miguel inaugurou o seu canal durante a Copa do Mundo Fifa de 2022 cuja transmissão aconteceu em parceria com a Livemode.