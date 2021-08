Casa de Agnaldo Timoteo é invadida e depredada

O advogado relatou que no início de agosto, um dos vidros da casa foi depredado. Ele afirmou que recebeu o aviso de que havia uma pessoa na casa. "Essa pessoa entrou em contato com a polícia e pediu socorro em uma janela”.

Segundo o Uol, o advogado do cantor, Sidnei Pedroso, confirmou o ataque à propriedade do cantor: "Duas pessoas pularam o muro às 2h00. Colocaram fogo em uma mochila e em uma faixa de 'vende-se/aluga-se' presente no local", disse.

A casa que pertencia ao cantor Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19 em maio, foi invadida e depredada no início desta semana, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25).

