Carolina Dieckmann revela se ainda manda nudes após vazamento de fotos

Carolina Dieckmann abriu o jogo sobre como anda a intimidade com o marido, o executivo Tiago Worcman, 10 após o vazamento de suas fotos íntimas. Ao jornal o Globo, a atriz afirma que segue mandando 'nudes' ao marido com quem se relaciona há 19 anos.

O caso, que ocorreu em 2012, ganhou repercussão nacional e a partir daí nasceu a 'Lei Carolina Dieckmann', voltada para crimes virtuais.

"Só me lembrei do horror que tenho de tudo isso (risos) e que estava em guerra com a minha civilidade. Na época, eu falando que aqueles caras tinham roubado minhas fotos, e ao mesmo tempo, ficando com pena deles. Eu já tinha perdoado. Mas precisava continuar a brigar porque era o certo a se fazer", disse ao O Globo.

A atriz foi vítima de hackers que divulgaram na internet fotos da atriz nua. Os suspeitos do crime foram identificados na época. "Sempre me senti um pouco vítima disso tudo. Mas continuo mandando nudes para ele. Se as fotos vazarem de novo, o que fazer? Fod*-se", concluiu.