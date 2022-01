Carlos Alberto de Nóbrega fica 'em choque' ao saber da morte de Batoré

Carlos Alberto de Nóbrega precisou ser medicado após saber da morte do humorista Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, aos 61 anos. Ele estava na luta contra um câncer. "Meu pai está em choque (...) Falei com meu pai, ele está muito triste, tomou calmante para dormir", contou Marcelo, filho do apresentador ao Splash. O humorista deixou a atração do SBT em 2004. Ele e Carlos Alberto de Nóbrega ficaram 13 anos sem se falar após ser desligado da atração da emissora de Silvio Santos.

