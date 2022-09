Cara Delevingne não comparece ao lançamento de sua coleção na Semana de Moda de Nova York

bro what happened to her #caradelevingne pic.twitter.com/mCJBWieSRo

Cara Delenvigne já assumiu ter usado drogas no início da carreira de modelo mas ressaltou que não foi a fundo no vício, pois estava imersa em seu trabalho. A atriz também chegou a comentar sobre a dependência de sua mãe, Pandora, em substâncias ilícitas. “A minha infância foi muito triste, minha mãe lutou contra o vício em heroína por anos”, contou ela em 2015.

Segundo o jornal Daily Mail, primeiramente Delevingne foi vista a caminho do aeroporto com os pés pendurados na janela de um carro. Ela estaria duas horas atrasada para um voo no avião particular de Jay-Z. Cerca de 45 minutos depois, teria deixado a aeronave. Depois, de volta à pista, a atriz apareceu vestindo uma camiseta com foto de Britney Spears, calça preta e meias amarelas sem sapatos.

Cara Delevingne não compareceu ao evento da Semana de Moda de Nova York, na noite da última segunda-feira, 12, aumentando ainda mais a preocupação de familiares e amigos após fotos viralizarem na internet revelando a atriz e modelo bastante debilitada andando pelas ruas. Segundo o RadarOnline.com, ela não participou do lançamento de sua coleção de roupas, Cara Loves Karl, colaboração com o estilista alemão Karl Lagerfeld (1933-2019).

