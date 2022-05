Cantor sertanejo Wallas Arrais sofre acidente de carro

Em nota, a assessoria do cantor informou que o show marcado para a cidade nesta noite vai acontecer normalmente. "O cantor Wallas Arrais sofreu um acidente de carro no final da tarde desta sexta-feira quando estava a caminho da cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE. O artista passa bem, não sofreu ferimentos, e vai realizar normalmente o show previsto para esta noite na cidade. Equipe Wallas Arrais", diz o comunicado.

"Ai, Senhor do céu, obrigado, Pai! Obrigado por mais esse livramento. Um carro desse, até no que deu errado deu certo pra ele", completou.

