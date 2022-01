Cantor Meat Loaf morre aos 74 anos

O cantor Meat Loaf morreu aos 74 anos, segundo comunicado divulgado em sua página oficial no Facebook nesta sexta-feira (21).

Ele estava em casa ao lado da esposa, Deborah, quando morreu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ele ficou conhecido pelo álbum "Bat out of hell". Entre seus sucessos estão as músicas "Paradise by the dashboard light" (1977), "I'm gonna love her for both of us" (1981) e "I'd do anything for love (But I won't do that)" (1993).

Além da carreira musical, Meat Loaf teve pequenos papéis em filmes e programas de TV, incluindo "Rocky Horror Picture Show" (1975) e "Clube da Luta" (1999).