Cantor gospel morre de Covid-19 aos 23 anos

Morreu nesta quarta-feira (17), vítima de complicações da Covid-19, o cantor gospel Esdras Gondim, de 23 anos. O artista testou positivo para o novo coronavírus há apenas 5 dias e o quadro evoluiu rapidamente.

Esdras tinha carreira solo e também integrava o grupo Vocal Livre, que compartilhou a notícia com os seguidores. “Nota de falecimento. A família Vocal Livre está de luto. Na manhã desta quarta, 17 de março, poucas horas antes do sol nascer o nosso tenor Esdras Gondim faleceu em decorrência de complicações da Covid-19. Nós gostaríamos muito de estar presencialmente ao lado da Le e outros familiares”,

“A impossibilidade de um abraço consolador deixa o cenário ainda mais cinza. Contudo, neste momento de tristeza e respeitando o luto da família, o Vocal queria lembrar das notas de alegria que o Esdras emitiu contagiando a cada um de nós que fomos atingidos por sua vida. Por meio de letras, canções e atitudes, ele refletia luz e transbordava paz. É com carinho que levaremos no nosso coração algo da vida do Esdras que, sem dúvida, valeu a pena ser. Hoje, não podemos nos unir em um abraço, mas podemos nos unir com as mãos em oração. Foi a poucas horas do nascer do sol que o Deda nos deixou, mas nossa esperança é de revê-lo quando o Sol da justiça aquecer os nossos corações na manhã da ressurreição”.

Esdras era casado com a também cantora Lenise Antunes.