Cantor do Raul Gil cai de moto ao passar mal é internado em estado grave

"E eu queria somente pedir que os irmãos continuem orando pelo meu filho, eu creio que a oração está fazendo efeito. Eu estou sendo sustentada pelas orações de vocês. O meu filho sempre foi um milagre, desde pequeno", disse ela. "Eu não tenho como responder a todos aqui no Instagram, mas eu agradeço de coração todo mundo e a gente vai mantendo a informação para vocês, tá bom? Eu estou falando com ele sempre que entro lá; o médico diz que ele ouve, então eu estou dando para ele notícias, dizendo que está todo mundo orando, todo mundo fazendo corrente de oração".

"Eu falei com o médico há pouco tempo e ele disse que só podemos orar e esperar. Ele está no CTI, está em coma induzido. Para ele, o coma induzido é bom, porque ele não fica agitado, o coração não vai acelerar", continuou.

A mãe do adolescente Tatiane Pauluze publicou um vídeo informando sobre o acidente que aconteceu na quarta-feira (29) no Rio de Janeiro, quando ele passou mal e caiu da motocicleta.

