Vídeo: Gretchen se irrita com piadas sobre nova harmonização facial: 'não fiz'

FAMOSOS: Após suspeitas de nova harmonização facial, Gretchen se pronuncia: “Eu continuo a mesma pessoa”. pic.twitter.com/Z54UTJvnLP — INSTA DA FOFOCA | @INSTADAGOSSIP (@instadagossip) March 31, 2023

Gretchen se irritou com comentários de internautas e páginas de fofoca que davam conta que ela teria exagerado em uma nova harmonização facial.

A rainha do rebolado negou que tenha feito o procedimento agora e deixou claro que o seu rosto apareceu inchado em uma foto por outros motivos como o ângulo da imagem, e também pelo inchaço causado pelo tratamento de adenomiose.

No Instagram, ela gravou um vídeo ao vivo para mostrar como está seu rosto. "Desmentindo mais uma vez a história falsa que eu fiz uma nova harmonização. Retoque agora, só quando eu for para o Brasil. E não tenho data para ir. Estou ótima e me amando mais do que nunca", escreveu ela.

Depois do Carnaval, tive um problema de adenomiose e estou me tratando, tomando remédios. E eu realmente inchei. Até um mês atrás, estava bem inchada. Agora não estou mais. Muito pelo contrário, estou bem sequinha. Não tem nada a ver com essas fotos que saíram.

"Cansa ficar aguentando comentários idiotas, até de médicos antiéticos falando: 'você quer ficar assim?'. Deixem eu viver a minha vida. Parem de falar do meu rosto, não tem nada demais. E se tivesse, o problema é meu", seguiu. O rosto é meu, e eu deixo como quiser. Se eu quiser ficar parecendo o Fofão, eu vou ficar. Quem não estiver gostando, não precisa olhar. Não entre na minha rede social e não olhe.”.