'Cake Boss' dá detalhes de acidente terrível: 'levou metade da minha mão'

Buddy Valastro, conhecido como 'Cake Boss', contou detalhes sobre o terrível acidente que sofreu na última semana. Em entrevista ao programa norte-americano 'Today', o confeiteiro revelou que o incidente foi ocasionado por uma máquina de pinos de boliche.

"A máquina parou, e eu fui ver para arrumar. Me debrucei em cima para ver e, sem perceber, virei meu rosto por um segundo e minha mão direita foi atravessada por um garfo. E outro pino que veio através do garfo apenas pegou meu dedo do meio e o anelar. Simplesmente levou metade da minha mão." relatou.

Buddy contou com ajuda da família para o resgate: "Na hora eu gritei e meus filhos voltaram. Não tenho ideia do que me manteve calmo. Primeiro eu achei que ia desmaiar, eu olhei para a minha mão, vi sangue por todo o lugar e eu estava preso. Alguma coisa me disse para ficar calmo e eu disse aos meus filhos: "Vocês têm que me tirar daqui", relatou.

Ele contou ainda que ficou aproximadamente cinco minutos na máquina. O confeiteiro teve que passar por duas cirurgias na mão e a recuperação será complicada, mas agradeceu as mensagens dos fãs.

"Definitivamente será uma batalha. As orações e o apoio dos fãs do mundo todo têm feito eu me sentir tão especial", disse.